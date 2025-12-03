  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Jelvachauri
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Municipio de Jelvachauri, Georgia

apartamentos
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Mostrar todo Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Georgia
de
$199,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Batumi Belvedere Villas se encuentra en una parcela de 1,05 hectáreas en el barrio de Ortabatumi, a 9,5 km al este del centro de Batumi, a 5 km de la playa. El sitio está situado entre el río Korilystskali y un arroyo de montaña con agua cristalina, que ofrece una vista inolvidable del terre…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Mostrar todo Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Charnali, Georgia
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
akhalsopeli el suburbio más cercano de Batumi, 7 minutos en coche de la ciudad. La casa está construida sobre un alivio uniforme. Un viaje de 3 minutos en la playa más limpia en Ajaria. Un microclima único gracias al eucalipto y los cítricos fuera de la ventana. Territorio cerrado bajo video…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Mostrar todo Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Georgia
de
$259,875
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
El proyecto RAVILLAS es un complejo único de casas adosadas de primera y lujo. El complejo está situado en un pintoresco rincón de Salibauri, en la ladera de una montaña con impresionantes vistas al Mar Negro y a las montañas. Ventajas del complejo: -pozo artesiano propio -hogar inteligente…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Las villas Belvedere Batumi se encuentran en una parcela de 1.05 hectáreas en el microdistrito de Ortabatumi, a 9.5 km al este del centro de Batumi. La parcela se encuentra entre el río Korolistskali y un arroyo de montaña con aguas cristalinas, ofreciendo una vista inolvidable del terreno m…
Agencia
Property of Georgia
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Mostrar todo Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Sarpi, Georgia
de
$105,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
< p > El complejo SeaShell está ubicado en tierras altas y cada villa ofrece vistas panorámicas al mar. Comience su día con una mirada a la superficie del agua reparadora u ondas dinámicas, disfrute de la comunión con familiares y amigos mientras cena en la terraza o en la sala de estar con …
Desarrollador
Seashell
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir