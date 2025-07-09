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Piso en edificio nuevo Moma Liv

Tiflis, Georgia
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$175,599
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$2,920/m²
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ID: 35034
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Dimitri Uznadze Street, 47 a
  • Metro
    Marjanishvili (~ 600 m)
  • Metro
    Rustaveli (~ 800 m)

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CHUGURETI – Old Tbilisi

Situación general

Chugureti es uno de los distritos más históricos de Tbilisi, conocido por sus asentamientos alemanes del siglo XIX y rico patrimonio cultural. David Aghmashenebeli Avenida, junto con numerosos espacios de arte, galerías y espacios creativos, define el carácter de la zona. Aquí, la historia se mezcla naturalmente con la vida urbana contemporánea, creando un ambiente distintivo y vibrante.

Concepto arquitectónico

El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico moderno combinado con materiales de alta calidad, creando una identidad urbana fuerte y expresiva. Cada elemento es cuidadosamente considerado para destacar el estilo y prestigio de esta residencia de estilo club en el corazón de Tbilisi. Interior Standards Apartments se entregan de acuerdo con estándares internacionales premium, garantizando una calidad excepcional y estética refinada en cada detalle. También está disponible un servicio completo de acabado llave en mano, que ofrece una solución completa y lista para vivir con comodidad y elegancia. ⸻

Servicios e infraestructura

Piscina privada equipada con un sistema de purificación de agua premium.

Fitness & SPA Complejo de bienestar exclusivamente para residentes.

Espacio de trabajo Espacio de trabajo cómodo y funcional dentro de la residencia.

Aparcamiento Amplia zona de aparcamiento con opciones de almacenamiento adicionales.

Courtyard 1.000 m2 patio ajardinado diseñado para una cómoda vida familiar.

Servicio de conserjería – Servicio de conserjería profesional para la comodidad y seguridad de los residentes. ⸻

Apartamento Tipos & Precios

Precio desde $2,920 por m2

Apartamentos de 2 habitaciones 53.7 – 100.7 m2 Desde $175,599 Desde $3,020 por m2

Apartamentos de 3 habitaciones 91.2 – 164.4 m2 Desde $321,024 Desde $3,120 por m2

Apartamentos de 4 habitaciones 220.2 m2 Desde $642,984 Desde $2,920 por m2 ⸻

Fecha de terminación Primera mitad de 2026.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

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Coste de la propiedad
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