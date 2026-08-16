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Casas en Venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Chakvi
15
Kobuleti
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46 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Khala, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Khala, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta es un nuevo edificio residencial compacto y muy racionalmente diseñado en la etapa fin…
$185,000
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Casa 6 habitaciones en Jikhanjuri, Georgia
Casa 6 habitaciones
Jikhanjuri, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en el pueblo de Chanieti (1 hora en coche de Batumi).El área de la parcela es …
$225,000
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Casa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Se vende totalmente equipada con muebles y todo lo necesario casa de campo en Kobuleti. Dos…
$177,500
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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FA real estate
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 280 m²
Amplia casa en venta con vistas panorámicas en Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, pueblo de Sak…
$243,000
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FA real estate
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English, Русский
Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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FA real estate
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 278 m²
Número de plantas 2
En una ubicación popular en la ciudad balneario de Kobuleti, a 100 metros del mar y el paseo…
$200,000
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Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
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Casa de campo 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa 150 metros cuadrados y una casa separada 100 metros cuadrados en el patio.La supe…
$183,000
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Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 210 m²
Distancia al mar200 mLa venta es una casa privada unifamiliar, reformada y amueblada - entra…
$230,000
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Casa en Chaisubani, Georgia
Casa
Chaisubani, Georgia
Área 88 m²
Casa privada en venta en el acogedor pueblo de Chaisubani, Chakvi 🏡🏔️📍 Ubicación: Chakvi, Ch…
$198,000
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FA real estate
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 220 m²
Amplia villa en venta en el pintoresco pueblo de Chakvi 🏡🌊📍 Ubicación: Chakvi (cerca del mar…
$120,000
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FA real estate
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English, Русский
Villa 11 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 11 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa independiente de dos plantas en Chakvi para la venta bajo la llave 🔑 Cerca de Dreamlan…
$850,000
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FA real estate
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English, Русский
Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 150 m²
Número de plantas 2
Sedasia estilo vila en Zakrыtom complexe pervo líneas mar en Chaqui 🌊🏡📍 Ubicación: Chakki (l…
$345,000
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FA real estate
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Casa de campo 7 habitaciones en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo 7 habitaciones
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa de tres pisos sin terminar está a la venta. La superficie terrestre es de 663 m2. E…
$300,000
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Casa 11 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 11 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Casa 4 habitaciones en Tsikhisdziri, Georgia
Casa 4 habitaciones
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 1
En venta casa de nueva construcción en una parcela de 500 m2 de uso agrícola en un lugar pro…
$175,000
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Casa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
El único proyecto adosado completado en la primera costa de Chakvi. El complejo se encuentra…
$200,000
VAT
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Zvezda
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Русский
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 360 m²
Amplia casa en venta con una gran parcela de jardín en Kobuleti 🏡🌳📍 Ubicación: Kobuleti, zon…
$90,000
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FA real estate
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English, Русский
Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Precio en demanda
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Аталанта
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Casa 6 habitaciones en Ochkhamuri, Georgia
Casa 6 habitaciones
Ochkhamuri, Georgia
Habitaciones 6
Área 170 m²
Amplia casa con gran potencial para la venta en Kobuletsky distrito 🏡🌳📍 Ubicación: Pueblo Oc…
$55,000
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FA real estate
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English, Русский
Casa 3 habitaciones en Tsikhisdziri, Georgia
Casa 3 habitaciones
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 1
Exact Address: Newly built House in Tsikhisdziri.En venta una casa de nueva construcción en …
$175,000
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Casa en Tsikhisdziri, Georgia
Casa
Tsikhisdziri, Georgia
Área 80 m²
Acogedora casa en venta en la pintoresca zona de Tsikhisdziri 🏡🏔️📍 Ubicación: Tsikhisdziri (…
$125,000
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Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 315 m²
Amplia casa en venta en una acogedora zona de Kobuleti 🏡🌊📍 Ubicación: Kobuleti, Tamar Mepe S…
$350,000
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FA real estate
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English, Русский
Casa de campo en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo
Tsikhisdziri, Georgia
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Villa 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Casa 8 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 8 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Número de plantas 2
En una ubicación privilegiada en Kobuleti, en la zona del New Boulevard, una casa privada co…
$175,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Chaisubani, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Chaisubani, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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Casa en Tsikhisdziri, Georgia
Casa
Tsikhisdziri, Georgia
Área 144 m²
Número de plantas 2
Casa privada de dos plantas en venta en Sachino pueblo, Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, Sach…
$229,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 200 m²
Número de plantas 2
En la ciudad balneario de Kobuleti, en su parte central, no lejos del mar y el paseo urbano,…
$200,000
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Tipos de propiedades en Municipio de Kobuleti

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

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