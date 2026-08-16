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Casas de campo en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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7 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Khala, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Khala, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta es un nuevo edificio residencial compacto y muy racionalmente diseñado en la etapa fin…
$185,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa 150 metros cuadrados y una casa separada 100 metros cuadrados en el patio.La supe…
$183,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa de campo 7 habitaciones en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo 7 habitaciones
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa de tres pisos sin terminar está a la venta. La superficie terrestre es de 663 m2. E…
$300,000
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Casa de campo en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo
Tsikhisdziri, Georgia
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Chaisubani, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Chaisubani, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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