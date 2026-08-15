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Apartamentos en venta en Batumi, Georgia

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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Premium Premium
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 17/19
❗️Venta urgente ❗️Unique Lot - Estudio con Complejo Premium - La Batumi Familia : Eliava 32E…
$39,900
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 15/27
Venta apartamento con dormitorio independiente con vistas al mar y a la montaña. El complejo…
$53,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 15/27
A la venta.Apartamento con un dormitorio independiente con vistas al mar y las montañas. El …
$52,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$306,000
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Apartamento 4 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Piso 15/17
¡Se vende en Batumi!Pushkina Street, 1624+1165 m215a plantaBuena renovación.Cuatro dormitori…
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Apartamento en Batumi, Georgia
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Apartamento
Batumi, Georgia
Área 68 m²
Piso 16
Apartamento de 68 m2 en Batumi, Georgia, a 20 m del mar, planta 16, totalmente amueblado y l…
$250,000
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Vendedor particular
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$92,800
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Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$114,022
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Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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$112,040
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 11/27
Vista de montaña.El complejo se encuentra en la zona de New Boulevard, a solo 5 minutos a pi…
$39,500
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 20/25
Venta de un acogedor estudio con vistas directas al mar en el complejo residencial de élite …
$64,000
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Apartamento 1 habitacion en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Clarify las ofertas reales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la disponibilida…
$105,096
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Apartamento 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 16/16
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$121,256
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Área 110 m²
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$198,924
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Apartamento 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Área 47 m²
Piso 16/16
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$80,106
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2
¡Mortgages para extranjeros!Una excelente opción para la inversión, residencia personal y re…
$26,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$29,468
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 9
¡Mortgages para extranjeros!Una excelente opción para la inversión, residencia personal y re…
$52,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Área 49 m²
Mortgage for foreign citizens!   Excellent option for investment, personal residence and rec…
$59,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$21,615
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 29 m²
Piso 5
¡Mortgages para extranjeros!Una excelente opción para la inversión, residencia personal y re…
$33,500
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Apartamento 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 77 m²
Piso 3/12
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$82,944
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
We will help you purchase real estate by the sea in Batumi profitably and safely.   We will …
$140,000
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Apartamento 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$224,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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$65,550
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 37 m²
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$90,000
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Apartamento 3 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$54,210
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Vida junto al mar donde la naturaleza se encuentra cómoda: Su casa perfecta en Solo Residenc…
$29,222
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Vida junto al mar donde la naturaleza se encuentra cómoda: Su casa perfecta en Solo Residenc…
$48,144
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Apartamento 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 20
Sale of a new spacious apartment 2+1.   Apartment with high -quality new repair and magn…
$88,000
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