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Apartamentos en venta en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia

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1 habitación
35
2 habitaciones
5
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41 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Mirian Mepe Street, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Mirian Mepe Street, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 4/7
Aquí hay un anuncio actualmente optimizado para SEO para la plataforma internacional Realtin…
$129,000
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Apartamento 3 habitaciones en Gudauri, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Gudauri, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 3/3
Apartamento en venta en Gudauri, cerca del primer teleférico, 79 metros cuadrados. El aparta…
$70,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/5
Complejo Gudauri ,,Neo nuevo Gudauri Redco'' cerca de Gondola, 57,20 metros cuadrados, 5to p…
$168,740
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en Gudauri en New Gudauri Road, 27 metros cuadrados. El apartamento tie…
$40,500
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/4
Apartamento en venta en Gudauri cerca de la estación de policía, 29 metros cuadrados. El apa…
$45,000
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Apartamento 2 habitaciones en Gudauri, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Gudauri, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/6
Apartamento en venta en Gudauri cerca de la Gondola, 50 metros cuadrados. El apartamento tie…
$57,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3/5
Apartment for sale in Gudauri near Gondola ,,Redco twins complex" , 30 sq m. The apartment h…
$55,000
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Apartamento 2 habitaciones en Mirian Mepe Street, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Mirian Mepe Street, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 4/7
🏢 Venta de apartamento de 2 habitaciones en Tbilisi – Didi Digomi, Miriana Mepe St. (Marco b…
$66,250
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/4
Apartamento en venta en Gudauri en Gondola Road, 33 metros cuadrados. El apartamento tiene 1…
$59,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 5/6
Complejo Gudauri ,Gudauri Hills' cerca de Gondola, 34 metros cuadrados, 5a planta, 1 metros …
$54,400
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 4/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca de la Gondola, 28 metros cuadrados. El apartamento tie…
$43,500
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 6/6
Complejo Gudauri,Petra Sky Resort'' cerca de Gondola, 41.32 metros cuadrados, sexto piso, 1 …
$84,706
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca de Gondola,,Redco 4 cuadra" , 33 metros cuadrados. El …
$62,000
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Apartamento 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 56 m²
Piso 10/11
Superficie total: 56 m2⏺Número de habitaciones: 3⏺Número de dormitorios - 2⏺Piso - 10/11Cost…
$140,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca de Gondola ,Redco Neo complex" , 32 metros cuadrados. …
$55,200
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/4
Apartamento en venta en Gudauri en la carretera central cerca del restaurante Kumal, 37 metr…
$32,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca de Gondola ,Redco loft 2", 29 metros cuadrados. El apa…
$51,500
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 6/6
Complejo Gudauri ,Petra Sky Resort'' cerca de Gondola, 41.32 metros cuadrados, sexto piso, 1…
$117,762
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Estudio 1 habitación en GVC 219 New Gudauri, Georgia
Estudio 1 habitación
GVC 219 New Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/5
Estudio en venta en Gudauri, junto al ascensor.El apartamento tiene un suelo cálido, hecho e…
$89,000
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Apartamento 2 habitaciones en Gudauri, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Gudauri, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3/4
Se venden amplios y luminosos apartamentos de dos habitaciones en un complejo de apartamento…
$51,900
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta en Gudauri , Redco Loft 1" cerca de la Gondola, 27 metros cuadrados. El…
$44,500
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Ático Ático 6 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 6 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 579 m²
Piso 10/8
Ático en venta en Greenhill ResidenceSuperficie total – 579 m2.3 dormitorios, 1 dormitorio p…
$950,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca de Gondola ,Redco loft 2", 28 metros cuadrados. El apa…
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Apartamento 1 habitación en Kazbegi Municipality, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kazbegi Municipality, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en Gudauri cerca del primer teleférico, 27 metros cuadrados. El apartam…
$28,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/5
Apartamento en venta en Gudauri , Redco F Block" cerca de la Gondola, 31 metros cuadrados. E…
$51,500
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
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Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 3/6
Apartamento en venta en Gudauri cerca de la pista de esquí, 22 metros cuadrados. El apartame…
$50,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta en Gudauri,Nueva Gudauri, 32 metros cuadrados. El apartamento tiene 1 d…
$59,000
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en New Gudauri, Redco Complex Alpik, 32 metros cuadrados. El apartament…
$49,000
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Área 42 m²
Piso 3/6
Apartamento en venta en Gudauri cerca de Smart en el complejo Gudauri Heart, 42 metros cuadr…
$48,500
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Apartamento 1 habitación en Gudauri, Georgia
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Gudauri, Georgia
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Apartamentos en el complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.El complejo hot…
$125,000
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Parámetros de las propiedades en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia

con Vista a la montaña
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