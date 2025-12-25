Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Emerald Residence – Un oasis verde con infraestructura de primera clase
Desarrollado por Avista Realty Group, Emerald Residence es el primer y único complejo residencial en la costa adriática de Montenegro, diseñado para quienes buscan lujo, comodidad y naturaleza en un solo lugar.
Est…
¡Estamos aquí para hacer realidad tus sueños!
Situado en Mazina, la Municipalidad de Tivat, "Panorama" Residences cuenta con una vista impresionante sobre Tivat Bay. ,Se encuentra a solo 5 minutos en coche del centro de la ciudad y del paseo marítimo. Nuestra propiedad cuenta con un total de…
El apart-hotel «Harmony» está situado en el corazón mismo de Montenegro, en la zona premium de la Riviera Budva en la península de Zavala, que fue uno de sus rincones protegidos de naturaleza virgen. El complejo se encuentra a poca distancia del mar y una playa limpia y bien cuidada. Todas l…
La empresa fue fundada en 2009 y opera en el mercado de Montenegrin.Campos de actividad:- diseño y construcción de instalaciones comerciales y residenciales- reconstrucción de propiedades- gestión de inversiones en construcción y bienes raíces- Venta de bienes
Kolasin Valleys – es una estación de esquí premium en el norte de Montenegro, que atrae cada año más atención gracias a sus oportunidades únicas de inversión y ocio. El proyecto reúne 23 hoteles y 73 chalets, que se desarrollan teniendo en cuenta todos los requisitos modernos de confort y se…