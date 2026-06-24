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Arrendamiento a largo plazo villas en Zygi, Chipre

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Villa de tres dormitorios en Zygi, Chipre
Villa de tres dormitorios
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Hermoso chalet de 3 dormitorios con vistas al mar situado en el corazón de Zygi, el famoso p…
$4,530
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
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