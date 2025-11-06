Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Jardín en Venta en Tserkezoi Municipality, Chipre

3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,28M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
For sale is a beautiful townhouse currently under construction in the sought-after area of T…
$1,35M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,28M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

