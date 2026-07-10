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Alquiler a largo plazo de casas independientes cerca del club de golf en Tserkezoi Municipality, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Casa 2 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Experimente la vida contemporánea en el prestigioso Limassol Greens Golf Resort con esta ele…
$4,570
por mes
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Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

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