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Arrendamiento a largo plazo bungalows en Tsada, Chipre

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Bungalow de 3 dormitorios en Tsada, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Alquiler: Este encantador bungalow usado en Tsada ofrece un estilo de vida rural tranquilo c…
$2,878
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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