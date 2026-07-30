Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Trimiklini
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Trimiklini, Chipre

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Trimiklini, Chipre
Casa 2 habitaciones
Trimiklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Encantadora residencia independiente de dos dormitorios disponible en el tranquilo pueblo de…
$1,025
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir