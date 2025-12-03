Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Trimiklini
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Trimiklini, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Trimiklini, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Trimiklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa unifamiliar amueblada de 4 dormitorios en la zona forestal del sur de Moniatis. Cómodo …
$633,777
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Trimiklini, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir