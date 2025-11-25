Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Trimiklini, Chipre

5 propiedades total found
Apartamento en Trimiklini, Chipre
Apartamento
Trimiklini, Chipre
Una bonita finca residencial en el pueblo de Trimiklini en Limassol. 25% de densidad de cons…
$184,372
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Trimiklini, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Trimiklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa unifamiliar amueblada de 4 dormitorios en la zona forestal del sur de Moniatis. Cómodo …
$633,777
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Trimiklini, Chipre
Apartamento
Trimiklini, Chipre
Terrenos agrícolas en el pueblo de Trimiklini LimassolTamaño:4348 metros cuadrados zona de p…
$100,252
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Trimiklini, Chipre
Apartamento
Trimiklini, Chipre
Una bonita finca residencial en el pueblo de Trimiklini en Limassol. 25% de densidad de cons…
$138,279
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Trimiklini, Chipre
Apartamento
Trimiklini, Chipre
Descubra una primera oportunidad de inversión en el área de Trimiklini de Limassol Se trata …
$783,579
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parámetros de las propiedades en Trimiklini, Chipre

