  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Tremithousa
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Tremithousa, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Available for rent is a comfortable, used apartment in the peaceful area of Marathounta. Thi…
$813
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
