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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Trachoni, Chipre

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Oficina 75 m² en Trachoni, Chipre
Oficina 75 m²
Trachoni, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
A bright and spacious 75 sqm ground-floor property located in the highly convenient Trachoni…
$1,042
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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