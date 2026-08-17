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Apartamentos en venta en Trachoni, Chipre

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Piso 2/4
El proyecto está rodeado de acres de campos verdes, ofreciendo a los residentes lo mejor de …
$590,094
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 5 habitaciones en Trachoni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Trachoni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
La propiedad está a poca distancia en coche del Casino de Limassol y la carretera. Hay 4 dor…
$772,056
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Apartamento 5 habitaciones en Trachoni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Trachoni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
La propiedad está a poca distancia en coche del Casino de Limassol y la carretera. Hay 4 dor…
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