Villas con garaje en venta en Thrinia, Chipre

4 propiedades total found
Villa en Thrinia, Chipre
Villa
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 59 m²
La villa de tres dormitorios en la ciudad Views ofrece una mezcla refinada de lujo, comodida…
$617,588
Villa en Thrinia, Chipre
Villa
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Área 362 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios en Tenera Homes se encuentra en las pintorescas colinas…
$923,729
Villa en Thrinia, Chipre
Villa
Thrinia, Chipre
Dormitorios 5
Área 730 m²
La villa de 5 dormitorios en Oleander Homes es una verdadera declaración de lujo, espacio y …
$2,79M
TekceTekce
Villa en Thrinia, Chipre
Villa
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Área 370 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios en Tenera Homes se encuentra en las pintorescas colinas…
$964,914
Parámetros de las propiedades en Thrinia, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
