Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Statos Agios Fotios
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Statos Agios Fotios, Chipre

apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
This is a 4,144sqm land available for sale in Statos Agios Fotios village. This land is in a…
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Agricultural field in Statos -Agios Fotis Community, in Paphos District. It is situated 6.7 …
$71,995
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
This land located in Statos village which is 25 minutes drive from the airport of Paphos and…
$116,121
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
For sale big land opportunity/investment in Statos-Agios Fotios Village. This land is separa…
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Residential land located in Statos-Agios Fotios, Paphos, Cyprus The size of this property i…
$63,867
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Statos Agios Fotios, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir