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Arrendamiento a largo plazo villas en Sotira Lemesou Municipality, Chipre

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villa de 5 dormitorios en Sotira Lemesou Municipality, Chipre
villa de 5 dormitorios
Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 700 m²
Mansión 300 metros cuadrados cubierta, 450 metros cuadrados. Descubierta y en una gran zona …
$5,734
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
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