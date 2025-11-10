Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Psematismenos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Psematismenos, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Psematismenos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Psematismenos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Charming three bedroom detached house available just 300m to the Sea.  A fabulous opportunit…
$406,423
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Psematismenos, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir