Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Psathi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Psathi, Chipre

apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento en Psathi, Chipre
Apartamento
Psathi, Chipre
*** DESDE 75.000 € a 60.000 € Venta de terreno residencial en el pueblo de Psathi en el d…
$69,139
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Psathi, Chipre
Apartamento
Psathi, Chipre
Campo residencial en el pueblo de Psathi, distrito de Paphos. La propiedad tiene una forma i…
$92,186
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Psathi, Chipre
Apartamento
Psathi, Chipre
Este activo consta de dos campos adyacentes en Psathi, Paphos.iT tiene una superficie total …
$138,279
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Psathi, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir