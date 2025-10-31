Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de adosados con jardín en Chipre

1 propiedad total found
Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,413
por mes
