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Arrendamiento a largo plazo en Chipre

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2 propiedades total found
Otro 960 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 960 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 26
Área 960 m²
Sólo la factura de electricidad será pagada por el inquilino, todo lo demás está cubierto po…
$35,283
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Otro 480 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 480 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 480 m²
Sólo la factura de electricidad será pagada por el inquilino, todo lo demás está cubierto po…
$18,558
por mes
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Fox Smart Estate Agency
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