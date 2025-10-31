Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Bungalow
  5. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de bungalows con vistas a la montaña en Chipre

2 propiedades total found
Bungalow de 3 dormitorios en Peyia, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
por mes
Bungalow de 2 dormitorios en Mousere, Chipre
Bungalow de 2 dormitorios
Mousere, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
por mes
Parámetros de las propiedades en Chipre

