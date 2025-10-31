Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Bungalow
  5. Jardín

Alquiler a largo plazo de bungalows con jardín en Chipre

3 propiedades total found
Bungalow de 3 dormitorios en Timi, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
por mes
Bungalow de 3 dormitorios en Peyia, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
por mes
Bungalow de 3 dormitorios en Chloraka, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
por mes
