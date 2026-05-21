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Villas en venta en Prastio Kellakiou, Chipre

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1 propiedad total found
Villa en Prastio, Chipre
Villa
Prastio, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Esta propiedad única y versátil, situada en el encantador pueblo de Prastio, ofrece una gran…
$1,41M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Prastio Kellakiou, Chipre

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