Propiedades residenciales en venta en Potamiou, Chipre

Apartamento en Potamiou, Chipre
Apartamento
Potamiou, Chipre
Venta: Un amplio campo con un tamaño total de parcela de 7,358 m2, situado en la zona tranqu…
$86,424
Apartamento en Potamiou, Chipre
Apartamento
Potamiou, Chipre
El terreno está situado en la carretera principal del pueblo. Hay agua y electricidad El fac…
$57,616
Apartamento en Potamiou, Chipre
Apartamento
Potamiou, Chipre
Una tierra agrícola en área de Kissousa en Limassol en zona G3, ratio de cubierta del 10%, d…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Potamiou, Chipre

