Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Polemi, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Polemi, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Polemi, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
For rent 1 bedroom semi-detached house in Polemi village in Paphos. The property is located …
$581
por mes
