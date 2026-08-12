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Apartamentos en venta en Paramytha, Chipre

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Apartamento en Paramytha, Chipre
Apartamento
Paramytha, Chipre
Esta parcela de 7.841 metros cuadrados está situada en la carretera principal de Limassol-Tr…
$282,319
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Apartamento 2 habitaciones en Paramytha, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$292,380
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Apartamento en Paramytha, Chipre
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Paramytha, Chipre
Esta propiedad es un campo agrícola en Paramytha villlage, en Limassol. La tierra tiene una …
$161,325
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Apartamento en Paramytha, Chipre
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Paramytha, Chipre
LAND IN PARAMYTHA 29915SQM ,16800SQM IS INDUSTRIAL AND THE REST AGRICULTURAL. DENSIDAD 6% Y …
$691,393
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Apartamento 2 habitaciones en Paramytha, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Paramytha, Limassol. El proyecto se encuentra en una…
$268,989
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Apartamento en Paramytha, Chipre
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Paramytha, Chipre
Venta es un campo con un tamaño de parcela de 464 m2, situado en el tranquilo pueblo de Para…
$144,201
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Apartamento en Paramytha, Chipre
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Paramytha, Chipre
Una bonita tierra agrícola de 6021m2 con impresionantes vistas panorámicas en Paramytha pueb…
$115,232
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