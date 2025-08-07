Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Terraza en venta en Paralimni Deyneia Municipality, Chipre

Paralimni
142
Protaras
83
Deryneia
3
Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 325 m²
Esta villa de 5 dormitorios en Semera Beachfront Residences ofrece una rara combinación de l…
$3,89M
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Alaya Eco Friendly Residence cuenta con lujosas villas de 4 habitaciones con piscina privada…
$1,58M
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 335 m²
Ariel Residences ofrece elegantes villas de 3 dormitorios con piscina privada, situadas en a…
$759,745
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Ariel Residences ofrece elegantes villas de 3 dormitorios con piscina privada, situadas en a…
$788,966
