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Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Paphos District, Chipre

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Piso 1/2
D203 – 2 Dormitorios ANTE 3 Baños ANTE 104 m2 Interno + 29 m2 Veranda cubierta Superficie to…
$714,405
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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