Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Vistas al mar

Bungalow del mar en venta en Paphos District, Chipre

;
Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
7
Mostrar más
Bungalow Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
Dejar una solicitud
Value OneValue One
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$541,591
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$541,591
Dejar una solicitud
TekceTekce
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir