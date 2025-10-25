Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pano Polemidia Community
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pano Polemidia Community, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Pano Polemidia Community, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pano Polemidia Community, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 bedroom house near the new hospital. there is a wardrobe that can be converted into a thir…
$360,159
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pano Polemidia Community, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir