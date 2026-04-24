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Almacenes en venta en Pano Polemidia Community, Chipre

bienes raíces comerciales
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1 propiedad total found
Almacén 760 m² en Pano Polemidia, Chipre
Almacén 760 m²
Pano Polemidia, Chipre
Área 760 m²
Este bien mantenido almacén está situado en una parcela de 760 m2, que ofrece una superficie…
$992,160
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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