Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Palodeia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Palodeia, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Palodeia, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa de 4 dormitorios con piscina en Palodeia, Limassol, situada en una parcela de 890 m2 c…
$4,637
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir