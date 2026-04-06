Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Restaurante, cafetería

Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Pafos, Chipre

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 53 m² en Pafos, Chipre
Restaurante, cafetería 53 m²
Pafos, Chipre
Área 53 m²
Alquiler: Disponible es un restaurante de planta baja bien mantenido en Pafos, que ofrece u…
$2,533
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir