Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de oficinas con vistas al mar en Pafos, Chipre

Oficina Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Oficina 124 m² en Pafos, Chipre
Oficina 124 m²
Pafos, Chipre
Área 124 m²
For rent: Modern office space of 124 m² on the top floor, accessible by elevator. This brigh…
$3,135
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Discover a prestigious office space available for rent in an ultra-modern smart building, pe…
$7,664
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir