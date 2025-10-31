Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Pafos, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This furnished apartment offers an ideal blend of c…
$1,393
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
For rent: This spacious semi-detached house offers 250 m2 of comfortable living space in a s…
$4,877
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished sea view apartment is located in the center of Paphos, c…
$1,742
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished apartment is located in the center of Paphos, close to …
$1,684
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This unfurnished apartment offers an ideal blend of…
$1,626
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Jardín