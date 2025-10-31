Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Pafos, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Available for rent is a key-ready, modern maisonette with a spacious internal area of 104 m²…
$2,090
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Luxurious New 2-Bed Apartment with Breathtaking Views. Ideally situated in a central locatio…
$1,742
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 771 m²
This superb building is designed with a distinctive architectural feature, setting it apart…
$31,353
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
For rent: This stylish, fully furnished maisonette offers 90 m² of modern living space in …
$1,684
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Vistas al mar