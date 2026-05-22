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Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Pachna, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Pachna, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pachna, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Bonita casa de piedra tradicional de tres dormitorios con vista panorámica situada en Pachna…
$1,057
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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