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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Oroklini, Chipre

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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En una zona céntrica de Larnaka, situada a poca distancia de la playa de Finikoudes y la pla…
$696
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VIDI GROUP
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English, Русский
Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Este ático de 2 dormitorios, totalmente amueblado y equipado, está situado en la tranquila z…
$1,798
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