  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Distrito de Nicosia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

Nicosia
39
Strovolos
625
Nicosia
525
Lakatameia
318
5 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Xyliatos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Xyliatos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Sobre el proyecto: Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial de primera línea en B…
$302,230
Estudio 1 habitación en Xyliatos, Chipre
Estudio 1 habitación
Xyliatos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Sobre el proyecto: Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial de primera línea en B…
$153,139
Apartamento 3 habitaciones en Xyliatos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Xyliatos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Sobre el proyecto: Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial de primera línea en B…
$255,216
TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Ayia Marina, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Ayia Marina, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$151,846
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Sobre el Proyecto: TessaMent es un moderno desarrollo residencial ubicado en uno de los dis…
$162,889
