Locales comerciales en venta en Mesogi, Chipre

2 propiedades total found
Propiedad comercial 606 m² en Mesogi, Chipre
Propiedad comercial 606 m²
Mesogi, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 606 m²
Edificio comercial con planta de altillo situado en la zona industrial más popular de Paphos…
$1,74M
Dejar una solicitud
Tienda 420 m² en Mesogi, Chipre
Tienda 420 m²
Mesogi, Chipre
Área 420 m²
A large shop located in the prime industrial/commercial area of Paphos Town.  Plenty of spac…
$1,04M
Dejar una solicitud
