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Arrendamiento a largo plazo villas en Mesa Chorio, Chipre

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Villa de 2 dormitorios en Mesa Chorio, Chipre
Villa de 2 dormitorios
Mesa Chorio, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Sinopsis Tipo: Chalet independiente Dormitorios: 2 (primera planta) Baños: 1 baño completo …
$1,855
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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