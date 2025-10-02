Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Mazotos, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Mazotos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mazotos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1
Located in a luxury beachfront development, this spacious apartment offers 150 m² of living …
$381,792
Parámetros de las propiedades en Mazotos, Chipre

