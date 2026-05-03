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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Mandria Lemesou, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Disponible para alquilar es una amplia casa de planta baja en el tranquilo pueblo de Mandria…
$1,582
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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