  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Mandria Lemesou
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Mandria Lemesou, Chipre

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tranquilo pueblo que vive en esta encantadora casa unifamiliar de dos dormitorios, …
$289,826
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
