  2. Chipre
  3. Malia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Malia, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Mallia, Chipre
Apartamento
Mallia, Chipre
Land in Malia village. Terreno plano, hay agua, electricidad y carretera directa.2 plantas .…
$82,967
Apartamento en Malia, Chipre
Apartamento
Malia, Chipre
Terreno agrícola en el bonito pueblo de Vouni. Hay árboles de uva y fruta en la tierra y la …
$69,139
Parámetros de las propiedades en Malia, Chipre

