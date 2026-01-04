Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Limnatis, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Limnatis, Chipre
Apartamento
Limnatis, Chipre
Una bonita zona protegida de 10034m2 de terreno con impresionantes vistas panorámicas en el …
$241,988
Dejar una solicitud
Apartamento 9 habitaciones en Limnatis, Chipre
Apartamento 9 habitaciones
Limnatis, Chipre
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Villa de lujo de gran tamaño construido en 2379m2 tierra con impresionantes vistas panorámic…
$979,474
Dejar una solicitud
